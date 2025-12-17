Ричмонд
Посольство РФ заявило об освобождении россиянина из иранской тюрьмы

ТЕГЕРАН, 17 декабря. /ТАСС/. Посольство России в Тегеране сообщило об освобождении из тюрьмы гражданина РФ, ранее задержанного за фотосъемку чувствительных объектов.

«Подтверждаем освобождение иранскими властями гражданина Российской Федерации, который длительное время содержался в тюрьме. В настоящее время он находится в Посольстве, чувствует себя нормально и готовится вернуться на родину», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале дипмиссии.

Посольство выразило признательность иранской стороне за помощь в урегулировании ситуации. Это является отличительной особенностью сотрудничества между Россией и Ираном в этой очень важной гуманитарной области, добавили в дипмиссии.