Baza: задержана женщина, принимавшая домашние роды в бассейне

Домашние роды в бассейне завершились трагедией в Москве.
В Москве правоохранительные органы задержали женщину, которая приняла домашние роды в надувном бассейне, что привело к гибели младенца. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
«Роды у тиктокерши Айши в квартире принимала 59-летняя Наталья Котлар. Женщина не имела медицинского образования и официально не имела права оказывать акушерскую помощь, но все равно согласилась принять роды на дому — в надувном бассейне в квартире на улице Полины Осипенко», — пишет Baza.
После родов новорожденный около 20−30 минут находился в воде, а спустя час после извлечения перестал дышать. Прибывшая скорая помощь не смогла спасти ребенка. По факту произошедшего столичный Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о незаконной медицинской деятельности и оказании небезопасных услуг.
Ранее в Московской области на предприятии по утилизации мусора обнаружено тело новорожденного ребенка. По данным источника, тело было найдено в деревне Сахарово на комплексе по переработке отходов «Север».