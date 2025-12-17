Baza: задержана женщина, принимавшая домашние роды в бассейне

«Роды у тиктокерши Айши в квартире принимала 59-летняя Наталья Котлар. Женщина не имела медицинского образования и официально не имела права оказывать акушерскую помощь, но все равно согласилась принять роды на дому — в надувном бассейне в квартире на улице Полины Осипенко», — пишет Baza.