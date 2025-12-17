Московский пенсионер попал в больницу с инфарктом после секса с БДСМ

Пенсионер почувствовал острую боль в груди с отдачей в руку, шею и спину, после чего его доставили в больницу в сопровождении молодой девушки. При обследовании у мужчины на запястьях обнаружили следы, похожие на отметины от наручников или верёвок. Состояние пациента стабилизировали, сейчас он находится под наблюдением врачей.
Ранее сообщалось, что 41-летняя жительница Москвы была доставлена в больницу с острым аллергическим отёком (отёком Квинке) после того, как выпила тайский афродизиак прямо во время свидания. Во время недавней поездки в Таиланд она приобрела на местном рынке безымянный напиток, который продавец представил ей как мощное «любовное зелье» на основе экзотических насекомых, способное гарантировать страстную ночь.
