Московский пенсионер попал в больницу с инфарктом после секса с БДСМ

69-летний житель Москвы был экстренно госпитализирован с инфарктом, который случился во время полового акта с элементами БДСМ. Об этом сообщает Telegram-канал «База».

Источник: Life.ru

Пенсионер почувствовал острую боль в груди с отдачей в руку, шею и спину, после чего его доставили в больницу в сопровождении молодой девушки. При обследовании у мужчины на запястьях обнаружили следы, похожие на отметины от наручников или верёвок. Состояние пациента стабилизировали, сейчас он находится под наблюдением врачей.

Ранее сообщалось, что 41-летняя жительница Москвы была доставлена в больницу с острым аллергическим отёком (отёком Квинке) после того, как выпила тайский афродизиак прямо во время свидания. Во время недавней поездки в Таиланд она приобрела на местном рынке безымянный напиток, который продавец представил ей как мощное «любовное зелье» на основе экзотических насекомых, способное гарантировать страстную ночь.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.