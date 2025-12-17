Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе прямо на улице загорелась машина: есть пострадавший

Уфимец получил ожоги при попытке потушить загоревшийся ИЖ-2126.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня вечером, 17 декабря, в Уфе на улице Кольцевой произошло возгорание автомобиля ИЖ-2126. По информации пресс-службы МЧС Башкирии, 75-летний мужчина попытался самостоятельно справиться с огнем, однако получил ожоги.

На место происшествия были направлены пожарные, которые быстро ликвидировали возгорание. Прибывшие медики осмотрели пострадавшего пенсионера. К счастью, его состояние не потребовало госпитализации, и ему была оказана необходимая помощь на месте.

Причины и точные обстоятельства случившегося выясняет дознаватель МЧС.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.