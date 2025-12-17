В Уфе прямо на улице загорелась машина: есть пострадавший

Сегодня вечером, 17 декабря, в Уфе на улице Кольцевой произошло возгорание автомобиля ИЖ-2126. По информации пресс-службы МЧС Башкирии, 75-летний мужчина попытался самостоятельно справиться с огнем, однако получил ожоги.
На место происшествия были направлены пожарные, которые быстро ликвидировали возгорание. Прибывшие медики осмотрели пострадавшего пенсионера. К счастью, его состояние не потребовало госпитализации, и ему была оказана необходимая помощь на месте.
Причины и точные обстоятельства случившегося выясняет дознаватель МЧС.
