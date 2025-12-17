В Москве задержали акушерку без диплома после гибели ребёнка блогерши Айши при родах

59-летняя Наталья Котлар, не имевшая медицинского образования, согласилась принять роды у тиктокерши Айши Чигга (Аиша Ракаева) в надувном бассейне в квартире. После рождения ребёнок около получаса находился в воде, а спустя час после извлечения перестал дышать. СК возбудил уголовное дело по статьям о незаконной медицинской деятельности и оказании небезопасных услуг.
«Женщина 1965 года рождения, не являясь медицинским работником, не имея высшего медицинского образования, а также квалификации по направлению подготовки “Акушерство и гинекология”, заверив, что владеет навыками родовспоможения, согласилась оказать услугу в области акушерства местной жительнице», — говорится в сообщении СК.
Напомним, в Москве трагически погиб новорождённый в результате домашних родов. 27-летняя блогерша Айша Чигга, имеющая в TikTok около 1,4 миллиона подписчиков, при внезапно начавшихся схватках решила не обращаться в медучреждение, а родить дома в надувном бассейне. Хотя младенец появился на свет живым и около получаса находился в воде, уже спустя примерно час у него остановилось дыхание. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи пыталась провести реанимацию, однако эти усилия не увенчались успехом, и ребёнок скончался.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.