В Москве задержали акушерку без диплома после гибели ребёнка блогерши Айши при родах

Напомним, в Москве трагически погиб новорождённый в результате домашних родов. 27-летняя блогерша Айша Чигга, имеющая в TikTok около 1,4 миллиона подписчиков, при внезапно начавшихся схватках решила не обращаться в медучреждение, а родить дома в надувном бассейне. Хотя младенец появился на свет живым и около получаса находился в воде, уже спустя примерно час у него остановилось дыхание. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи пыталась провести реанимацию, однако эти усилия не увенчались успехом, и ребёнок скончался.