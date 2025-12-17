Дети боятся идти в школу, где за год произошли два нападения: новые подробности страшной трагедии в Одинцово

Девятиклассник совершил нападение на школу, в ходе которого погиб 10-летний ребенок.
МИД Таджикистана вызвал посла России Семена Григорьева в связи с трагическим инцидентом в подмосковной Успенской школе в Одинцово, где погиб ученик четвертого класса. Об этом сообщили в пресс-службе министерства. Ведомство также потребовало от российской стороны провести тщательное расследование инцидента.
Напомним, 16 декабря школьник с ножом напал на школу в поселке Горки-2, ранив троих человек — двоих учеников и сотрудника охраны. Один из пострадавших, ученик четвертого класса, скончался на месте от полученных ранений. Известно, что это не первое нападение в данной школе. Новые подробности жуткой трагедии в Подмосковье — в материале URA.RU.
Как отреагировал МИД Таджикистана.
МИД Таджикистана вызвал российского посла в республике Семена Григорьева из ‑за трагедии, произошедшей в школе в Подмосковье. Ему была вручена нота, в которой содержится требование провести «незамедлительное, всестороннее и объективное расследование» случившегося и привлечь всех причастных к ответственности «по всей строгости закона». В Душанбе также выразили соболезнования родным и близким погибшего несовершеннолетнего гражданина Таджикистана.
В подмосковной школе произошли два нападения с ножом за год.
Накануне в Успенской школе поселка Горки-2 Одинцовского округа 15-летний девятиклассник в балаклаве ворвался с ножом в здание. Предполагается, что изначально он планировал напасть на учительницу математики и подложить самодельную бомбу. Некоторое время он ходил по коридорам и заглядывал в классы, разыскивая учительницу, с которой хотел расправиться. В итоге он напал на пытавшегося его остановить охранника, пырнув его ножом и распылив в лицо газовый баллончик. Затем он напал на детей, спрашивая какой они национальности. Один из школьников, 10-летний мальчик скончался. Кроме того подросток, перед нападением заложил в туалете школы предмет, внешне напоминающий самодельное взрывное устройство. Происходящее юноша снимал на видео. А после нападения он выложил видео атаки в чат класса. В настоящее время нападавший признал свою вину в совершении преступления.
Как выяснил telegram-канал «Осторожно, новости», это уже второй инцидент с ножом за год в этой школе. В феврале 2025 года семиклассник пытался напасть с ножом на девятиклассника в раздевалке. По данным канала, ученик девятого класса зашел туда забрать куртку и включил в помещении свет, что не понравилось семикласснику. Он сказал, что школьник «тут никто», и вытащил нож из своей куртки. Девятиклассник схватился за оружие рукой, порезав палец. Директор школы вызвал полицию, но, по словам пострадавшего «дело замяли», утверждая якобы, что девятиклассник сам был нападавшим, «а у семиклассника был всего лишь брелок». Помимо этого инцидента, по словам учащихся, в школьной раздевалке происходили многочисленные драки, но камеры там так и не установили.
Желавший расправиться над учительницей в школе перепутал крыло.
15-летний нападавший, который изначально планировал расправиться на учительницей математики, не смог этого сделать, так как перепутал крыло. Об этом рассказал отец девятиклассницы, которая учится в параллельном классе с подростком. Родитель пояснил, что в момент трагедии у его дочери был урок у этой преподавательницы.
«Он мог зайти к ним в класс, там была моя дочь. Но он перепутал крыло школы, просто ушел не туда», — сообщает отец девятиклассницы. Его слова передает telegram-канал «Осторожно, новости».
Он допустил, что подросток планировал изувечить ее, поскольку та к нему якобы слишком строго относилась и ругала за прогулы. По данным Lenta.ru, подросток несколько минут ходил по школе и заглянул в класс, где шел урок. Там он недолго поговорил с учительницей. Педагог спросила, кого он ищет. Школьник ответил, что не помнит букву класса. Тогда она предложила ему обратиться к дежурному. Девятиклассник в ответ сказал: «да мне все равно пожизненное сидеть».
Известно, что несовершеннолетний перешел в школу в Одинцовском городском округе около года назад. По данным СМИ, в момент происшествия женщина заменяла урок математики в классе, где учился нападавший. Кроме того, она работает в этой школе завучем.
Погибший мальчик отвлекал нападавшего от других учеников.
Одноклассник погибшего школьника сообщил, что во время нападения на школу мальчик пытался отвлечь злоумышленника. По его словам, он намеренно привлек внимание нападавшего, в то время как другие дети в это время укрывались в кабинете.
После резни в подмосковной школе введен усиленный досмотр учеников.
В Одинцово утром перед входами в школы образовались большие очереди из детей, проходивших досмотр в связи с недавним нападением с ножом в Успенской школе поселка Горки-2. Глава округа Андрей Иванов заявил, что после произошедшей трагедии в образовательных учреждениях будет усилен пропускной контроль. Ранее в этом здании у школьников проверяли только наличие сменной обуви. По словам учащихся, в школе все это время также не было металлоискателей, работали лишь турникеты.
Родители школьников опасаются возвращать детей в школу после трагедии.
Родители и ученики Успенской школы в поселке Горки-2 Одинцовского округа до сих пор находятся в состоянии шока после недавнего нападения с ножом. Многие семьи боятся отпускать детей на учебу, а некоторые рассматривают переход на домашнее обучение. В школе усилены меры безопасности, однако учебное заведение остается закрытым.
Накануне в школе весь день проводились следственные действия — работали следователи и криминалисты. По словам родителей, сегодня занятия не проводятся, сроки возобновления очного обучения пока неизвестны.
«Все родители пока не отошли от шока. Я сама нахожусь в состоянии аффекта — дети сегодня остались дома», — рассказала мать одного из учеников. По ее словам, дети боятся возвращаться в здание школы: «Дочь говорит, что не знает, как теперь ходить по лестнице, где погиб мальчик». Ее слова передает MSK1.RU.
На базе местного дома молодежи в поселке открыт консультационный пункт психологической помощи, где работают специалисты. Родителям пообещали, что в ближайшее время обучение будет переведено в дистанционный формат, а дальнейшие решения планируется принимать после новогодних праздников.
Что рассказал на допросе подросток, совершивший нападение.
15-летний подросток, задержанный по делу о нападении на школу в поселке Горки-2, признал вину и дал подробные показания. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Московской области.
По данным следствия, заранее подготовившийся к нападению девятиклассник в день преступления переоделся в школьном туалете, подошел к группе детей, поинтересовался их национальностью, после чего достал нож. Попытавшегося его остановить охранника он облил из перцового баллончика и ранил ножом, затем преследовал младших школьников и на лестничной площадке несколько раз ударил ножом ученика четвертого класса. Происходящее он снимал на видео. Обнаруженное в туалете «взрывное устройство» оказалось муляжом.
По месту жительства подростка проведены обыски, допрашиваются свидетели, устанавливаются все обстоятельства происшествия, в том числе возможная причастность школьника к деструктивным сообществам. Расследование находится на контроле председателя СК РФ Александра Бастрыкина, поручившего представить подробный доклад по делу.
Какое наказание грозит школьнику из Одинцово.
Адвокат и юрист Вадим Багатурия в разговоре с NEWS.ru сообщил, что несовершеннолетнему подростку из Одинцово может грозить до 10 лет лишения свободы. «Если по результатам психиатрической экспертизы его признают невменяемым, его направят на принудительное лечение. Ситуации, когда подросток устраивает подобное в школе, встречаются довольно часто. При этом причина не играет роли — это может быть возрастной кризис, психическое заболевание, травля или ненависть», — пояснил Багатурия.
Он добавил, что по таким делам обычно назначают от восьми до девяти лет лишения свободы. Несовершеннолетнего отправляют в детскую воспитательную колонию, а после достижения 18 лет он проводит там еще около года, затем его переводят в колонию общего режима.
Как школы будут защищать от нападений.
Расследование показало, что система безопасности в школе сработала неэффективно: вооруженный девятиклассник смог пройти внутрь, несмотря на сигнал металлоискателя. В связи с этим депутат Госдумы Яна Лантратова предложила усилить охрану в учебных заведениях и привлекать больше подготовленных сотрудников.
На этом фоне в Екатеринбурге с 1 января 2026 года на 30% повысят зарплаты охранников школ, детсадов и учреждений допобразования, сообщила URA.RU глава городского депобразования Инна Гумбатова. В среднем охранники школ и организаций допобразования будут получать 197,35 рубля, детсадов — 176,35 рубля в час, а окончательные ставки каждое учреждение установит самостоятельно по итогам торгов.