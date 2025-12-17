Дети боятся идти в школу, где за год произошли два нападения: новые подробности страшной трагедии в Одинцово

Как выяснил telegram-канал «Осторожно, новости», это уже второй инцидент с ножом за год в этой школе. В феврале 2025 года семиклассник пытался напасть с ножом на девятиклассника в раздевалке. По данным канала, ученик девятого класса зашел туда забрать куртку и включил в помещении свет, что не понравилось семикласснику. Он сказал, что школьник «тут никто», и вытащил нож из своей куртки. Девятиклассник схватился за оружие рукой, порезав палец. Директор школы вызвал полицию, но, по словам пострадавшего «дело замяли», утверждая якобы, что девятиклассник сам был нападавшим, «а у семиклассника был всего лишь брелок». Помимо этого инцидента, по словам учащихся, в школьной раздевалке происходили многочисленные драки, но камеры там так и не установили.