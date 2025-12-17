В Белгородской области при атаке дрона на автомобиль пострадал водитель

Он добавил, что в хуторе Церковный и селе Ясные Зори после атак дронов зафиксированы повреждения зданий сельхозпредприятия и частного дома. В Грайворонском округе, в городе Грайворон, несколько дронов повредили два частных дома, семь автомобилей, один из которых сгорел. В селе Мощёное дрон пробил кровлю частного дома.