Сотрудница МВД по ДНР погибла из-за подрыва на взрывоопасном предмете

«При исполнении служебных обязанностей на недавно освобожденной территории Кураховского муниципального округа в результате подрыва на взрывоопасном предмете погибла сотрудница управления по вопросам миграции МВД по ДНР. Там же получили ранения различной тяжести еще три сотрудника», — написал Пушилин в своем Telegram-канале.