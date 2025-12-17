Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сотрудница МВД по ДНР погибла из-за подрыва на взрывоопасном предмете

ДОНЕЦК, 17 декабря. /ТАСС/. Подрыв взрывоопасного предмета привел к гибели сотрудницы управления по вопросам миграции МВД по ДНР, трое ее коллег ранены. Трагедия произошла на освобожденной от ВСУ территории Кураховского округа, сообщил глава республики Денис Пушилин.

Источник: РИА "Новости"

«При исполнении служебных обязанностей на недавно освобожденной территории Кураховского муниципального округа в результате подрыва на взрывоопасном предмете погибла сотрудница управления по вопросам миграции МВД по ДНР. Там же получили ранения различной тяжести еще три сотрудника», — написал Пушилин в своем Telegram-канале.

Узнать больше по теме
Биография Дениса Пушилина
Российский политик и глава ДНР — Денис Пушилин, чья жизнь и карьера тесно переплетены с судьбой Донбасса. За десять лет он прошел путь от общественного активиста до ключевого регионального лидера. Рассказываем об основных этапах жизни политика.
Читать дальше