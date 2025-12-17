Сотрудница МВД по ДНР погибла из-за подрыва на взрывоопасном предмете

«При исполнении служебных обязанностей на недавно освобожденной территории Кураховского муниципального округа в результате подрыва на взрывоопасном предмете погибла сотрудница управления по вопросам миграции МВД по ДНР. Там же получили ранения различной тяжести еще три сотрудника», — написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Узнать больше по теме
Биография Дениса Пушилина
Российский политик и глава ДНР — Денис Пушилин, чья жизнь и карьера тесно переплетены с судьбой Донбасса. За десять лет он прошел путь от общественного активиста до ключевого регионального лидера. Рассказываем об основных этапах жизни политика.Читать дальше