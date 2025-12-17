Сотрудница миграционной службы ДНР погибла при взрыве под Курахово

Ранее украинские беспилотники атаковали колонну с мирными жителями, эвакуировавшимися из Красноармейска в ДНР, в результате чего погибла пожилая женщина. По словам спасённых, несмотря на сопровождение российских военных и открытые двери машин, что демонстрировало гражданский характер колонны, дроны нанесли удар, и большая часть атак была отражена уже в ходе инцидента.