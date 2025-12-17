Ричмонд
Сотрудница миграционной службы ДНР погибла при взрыве под Курахово

На недавно освобождённой территории в Донбассе произошёл взрыв, унёсший жизнь сотрудницы миграционной службы. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своём телеграм-канале.

Источник: Life.ru

Инцидент произошёл в Кураховском муниципальном округе. При исполнении служебных обязанностей капитан полиции Управления по вопросам миграции МВД ДНР Виктория Черепнина подорвалась на взрывоопасном предмете. Ещё трое сотрудников получили ранения различной степени тяжести.

Всем пострадавшим сейчас оказывается квалифицированная медицинская помощь. Глава республики принёс соболезнования родным погибшей и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Ранее украинские беспилотники атаковали колонну с мирными жителями, эвакуировавшимися из Красноармейска в ДНР, в результате чего погибла пожилая женщина. По словам спасённых, несмотря на сопровождение российских военных и открытые двери машин, что демонстрировало гражданский характер колонны, дроны нанесли удар, и большая часть атак была отражена уже в ходе инцидента.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

