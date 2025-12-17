Суд в Челябинске принял второй иск Генпрокуратуры к ОПГ «Махонинские»*

Генпрокуратура предъявила новые претензии Александру Махонину и его семье.
Советский районный суд в Челябинске принял к производству второй иск участникам признанной группировки «Махонинские»*(признана судом экстремистской) об изъятии активов на сумму в 1,3 млрд рублей. 17 декабря суд назначил предварительное заседание, которое состоится 29 декабря.
«Административный истец — заместитель Генпрокурора РФ», — указано в документах суда. В числе административных ответчиков указаны члены семьи Махониных, их деловые партнеры и менеджеры, коммерческие фирмы, а также те, кто в свое время выкупил у Махониных часть активов.
В числе заинтересованных лиц указаны мэрия Челябинска и администрация города Сочи. Это означает, что часть объектов, которые хотят изъять в пользу государства, находятся не только в Челябинске, но и в Сочи. Кроме того, заинтересованным лицом выступает Федеральная служба войск национальной гвардии РФ.
Ранее этот же суд признал группировку «Махонинские» экстремистской. Решением суда активы Махониных, на сумму в 5,2 млрд рублей, обращены в доход государства. В новом иске фигурируют другие объекты, не указанные в первом. Среди них недвижимость, автомобили и теплотрасса.
Один из лидеров группировки, Александр Махонин, находится под домашним арестом. ему инкриминируется создание ОПГ. Его брат, Андрей Махонин, находится в федеральном розыске. Племяннику братьев, Никите Махонину, был ужесточен приговор за смертельное ДТП, условный срок заменен на реальный. По делу «Махонинских» также проходит замначальника следственного отдела ОП «Ленинский» Анна Горбунова, подозреваемая в соучастии в вымогательстве. По решению Центрального райсуда Горбунова взята под стражу. Об истории Махониных читайте в материале URA.RU.