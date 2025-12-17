Суд в Челябинске принял второй иск Генпрокуратуры к ОПГ «Махонинские»*

Один из лидеров группировки, Александр Махонин, находится под домашним арестом. ему инкриминируется создание ОПГ. Его брат, Андрей Махонин, находится в федеральном розыске. Племяннику братьев, Никите Махонину, был ужесточен приговор за смертельное ДТП, условный срок заменен на реальный. По делу «Махонинских» также проходит замначальника следственного отдела ОП «Ленинский» Анна Горбунова, подозреваемая в соучастии в вымогательстве. По решению Центрального райсуда Горбунова взята под стражу. Об истории Махониных читайте в материале URA.RU.