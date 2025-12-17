Ричмонд
Не уступил дорогу. В Минске произошло ДТП с тремя авто

17 декабря около 19.30 водитель Ford, по предварительной информации, при повороте налево с ул. Красина не уступил дорогу автомобилю Volkswagen, двигавшемуся во встречном направлении, и совершил с ним столкновение. От удара Ford отбросило на стоящий автомобиль Kia.

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске произошло ДТП с тремя авто. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

10-летняя пассажирка автомобиля Volkswagen, находившаяся в момент столкновения в детском удерживающем устройстве, доставлена в больницу для обследования. -0-