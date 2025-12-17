Не уступил дорогу. В Минске произошло ДТП с тремя авто

17 декабря около 19.30 водитель Ford, по предварительной информации, при повороте налево с ул. Красина не уступил дорогу автомобилю Volkswagen, двигавшемуся во встречном направлении, и совершил с ним столкновение. От удара Ford отбросило на стоящий автомобиль Kia.