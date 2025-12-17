Ричмонд
В Индии пойман тигр-людоед, державший в страхе жителей штата Уттаракханд

Лесная служба индийского штата Уттаракханд задержала тигра-людоеда, нападавшего на жителей деревень.

Источник: Аргументы и факты

Лесная служба индийского штата Уттаракханд поймала тигра-людоеда, который на протяжении длительного времени представлял угрозу для жителей нескольких деревень. Об этом сообщает издание Garhwal Post.

По данным СМИ, хищника неоднократно видели вблизи жилых домов. Пятого декабря в поселке Далюнгадж тигр напал на 60-летнюю женщину по имени Урмила Деви, собиравшую корм для скота. От полученных травм она скончалась.

После обращений местных жителей лесное ведомство начало поисковую операцию. В район были направлены специалисты, на предполагаемых маршрутах передвижения зверя установили ловушки, а сотрудники службы организовали круглосуточное дежурство.

Утром 16 декабря операция завершилась: тигра усыпили с помощью дротика со снотворным, после чего поместили в клетку. После первичного осмотра животное доставили в национальный парк Корбетт.

Отмечается, что несколькими днями ранее в этом же округе был ликвидирован леопард-людоед, нападавший на людей.

Ранее в Индии волки-людоеды растерзали шестерых человек.