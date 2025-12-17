«Электроснабжение потребителей восстановлено полностью в 20:16», — сказали в пресс-службе, Там добавили, что ранее был обнаружен пробой кабельной линии, в результате чего проводилось переключение на другой кабель. Под отключение электроэнергии попали две школы, три детский сада, а также 37 многоквартирных домов.
В Балашихи без света остались несколько десятков домов из-за аварии
МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Электроснабжение восстановили в части подмосковной Балашихи, где без света остались несколько десятков домов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства энергетики Московской области.