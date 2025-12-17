The Times: США потребуют у ЕС деньги обратно в случае кражи активов России

США предостерегают Евросоюз от конфискации активов России.
Администрация США предупредила европейских союзников, что потребует возврата средств, если ЕС в одностороннем порядке изымет замороженные российские активы для помощи Украине. Соответствующие закрытые переговоры ведутся на фоне обсуждений законности подобного шага. Об этом сообщает британская газета The Times со ссылкой на свои источники.
«Вашингтон в частном порядке предупреждает, что потребует “вернуть деньги”, если ЕС… примет решение изъять замороженные российские активы… для финансирования Украины», — передает издание The Times.
По данным газеты, американская сторона считает, что такое изъятие может подорвать доверие к финансовой системе Запада. США настаивают на необходимости совместного, а не одностороннего подхода в этом вопросе.
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер ранее охарактеризовал инициативу Еврокомиссии по использованию российских активов как «воровство» и заявил, что не исключает обращения в суд в случае одобрения решения о направлении замороженных средств на финансирование Украины. Против механизма кредитования под обеспечение российских суверенных активов выступили Бельгия, Италия, Мальта, Словакия, Венгрия, Болгария, а также Euroclear и Европейский центральный банк.