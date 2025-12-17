The Times: США потребуют у ЕС деньги обратно в случае кражи активов России

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер ранее охарактеризовал инициативу Еврокомиссии по использованию российских активов как «воровство» и заявил, что не исключает обращения в суд в случае одобрения решения о направлении замороженных средств на финансирование Украины. Против механизма кредитования под обеспечение российских суверенных активов выступили Бельгия, Италия, Мальта, Словакия, Венгрия, Болгария, а также Euroclear и Европейский центральный банк.