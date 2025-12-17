Ричмонд
Такер Карлсон: Трамп объявит войну Венесуэле утром 18 декабря

Дональд Трамп намерен объявить войну Венесуэле во время запланированного обращения из Овального кабинета Белого дома в 21:00 по восточному времени (05:00 мск 18 декабря). Об этом сообщил журналист Такер Карлсон.

По мнению журналиста, Трамп сделает свое обращение во время эфира из Белого дома.

«Кто знает, если это на самом деле случится. Я никогда не хочу говорить больше, чем я знаю», — заявил Карлсон. Его слова прозвучали на подкасте Judging Freedom.

Ранее Такер Карлсон предложил США сделать Венесуэлу союзником. По его мнению, у страны выгодное стратегическое положение, а также она располагает большим количеством полезных ресурсов.

