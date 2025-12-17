Такер Карлсон: Трамп объявит войну Венесуэле утром 18 декабря

По мнению журналиста, Трамп сделает свое обращение во время эфира из Белого дома.
Дональд Трамп намерен объявить войну Венесуэле во время запланированного обращения из Овального кабинета Белого дома в 21:00 по восточному времени (05:00 мск 18 декабря). Об этом сообщил журналист Такер Карлсон.
«Кто знает, если это на самом деле случится. Я никогда не хочу говорить больше, чем я знаю», — заявил Карлсон. Его слова прозвучали на подкасте Judging Freedom.
Ранее Такер Карлсон предложил США сделать Венесуэлу союзником. По его мнению, у страны выгодное стратегическое положение, а также она располагает большим количеством полезных ресурсов.