Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Spectator предложил договариваться с Россией по принципу Бисмарка

Итоги завершения конфликта на Украине видятся Европе и США разными. Одни ждут мира к Рождеству, а другие — продолжают финансировать Киев. Британское издание The Spectator предлагает договариваться с Россией по принципу Бисмарка, то есть выбрать лучший вариант из возможных, но для всех сторон.

Как сообщает издание, позицию Кремля в любом случае придется учесть.

Итоги завершения конфликта на Украине видятся Европе и США разными. Одни ждут мира к Рождеству, а другие — продолжают финансировать Киев. Британское издание The Spectator предлагает договариваться с Россией по принципу Бисмарка, то есть выбрать лучший вариант из возможных, но для всех сторон.

«Из союзников Украины именно американцы говорят о завершении войны к Рождеству, в то время как Европа продолжает искать способы финансирования военных усилий Украины как минимум еще два года. Как заметил Бисмарк, “политика — это искусство возможного, достижимого, искусство лучшего из возможных”. Наилучшее из возможных — это формула, приемлемая не только для Украины, Европы и США, но в конечном итоге и для Кремля», — пишет The Spectator.

При этом уточняется, что мнение Москвы не получится вычеркнуть. А тем, кого это не устраивает, издание предлагает рискнуть навязать свои условия Кремлю.