Spectator предложил договариваться с Россией по принципу Бисмарка

Как сообщает издание, позицию Кремля в любом случае придется учесть.
Итоги завершения конфликта на Украине видятся Европе и США разными. Одни ждут мира к Рождеству, а другие — продолжают финансировать Киев. Британское издание The Spectator предлагает договариваться с Россией по принципу Бисмарка, то есть выбрать лучший вариант из возможных, но для всех сторон.
«Из союзников Украины именно американцы говорят о завершении войны к Рождеству, в то время как Европа продолжает искать способы финансирования военных усилий Украины как минимум еще два года. Как заметил Бисмарк, “политика — это искусство возможного, достижимого, искусство лучшего из возможных”. Наилучшее из возможных — это формула, приемлемая не только для Украины, Европы и США, но в конечном итоге и для Кремля», — пишет The Spectator.
При этом уточняется, что мнение Москвы не получится вычеркнуть. А тем, кого это не устраивает, издание предлагает рискнуть навязать свои условия Кремлю.