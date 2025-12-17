«Из союзников Украины именно американцы говорят о завершении войны к Рождеству, в то время как Европа продолжает искать способы финансирования военных усилий Украины как минимум еще два года. Как заметил Бисмарк, “политика — это искусство возможного, достижимого, искусство лучшего из возможных”. Наилучшее из возможных — это формула, приемлемая не только для Украины, Европы и США, но в конечном итоге и для Кремля», — пишет The Spectator.