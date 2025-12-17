«Местная полиция собирается судить мать и отца, грудью закрывавших своих детей. Формально — за невыполнение обязанностей, а по сути — за то, что они спасали детей по зову сердца, а не по указке чиновников», — приводит её слова пресс-служба военно-гражданской администрации. Колесник-Лавинская заявила, что родительский инстинкт теперь объявляется преступлением.
По словам омбудсмена, эта история — наглядный урок для населения о том, что «человек у этих властей не имеет прав». Она уточнила, что семья скрывалась от постоянных обстрелов со стороны ВСУ.
Колесник-Лавинская также отметила, что это не первый случай. Ранее жители других населённых пунктов района и Волчанска уже жаловались на преследования за отказ от принудительной эвакуации с детьми.
Напомним, в ноябре российские войска полностью освободили город Купянск в Харьковской области. В ответ на уточняющий вопрос президента Владимира Путина о завершении всех работ, командующий группировкой войск «Запад» Валерий Герасимов подтвердил, что задача выполнена полностью. 20 ноября, Путин побывал на одном из командных пунктов группировки войск «Запад». Российский лидер провёл рабочее совещание с высшим военным руководством, включая начальника Генерального штаба ВС РФ и представителей оперативного управления. В обсуждении приняли участие командующие группировками «Запад» и «Юг».
