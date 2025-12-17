На Украине будут судить семью за отказ эвакуироваться из Купянска

Украинскую семью принудительно вывезли из Купянска в Харьков после полутора месяцев жизни в подвале. Теперь родителей хотят привлечь к ответственности за то, что они не покинули зону боёв раньше. Об этом сообщили в пресс-службе российской администрации Харьковской области со ссылкой на регионального уполномоченного по правам человека и ребёнка Викторию Колесник-Лавинскую.