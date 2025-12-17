Ричмонд
Жители Днепропетровска перекрыли центральную улицу из-за отключений света

На центральной улице Днепропетровска остановилось автомобильное движение из-за перекрытия дороги местными жителями.

Источник: Аргументы и факты

Жители Днепропетровска перекрыли одну из центральных улиц города из-за отключений электроэнергии, пишет украинское издание «Страна».

«В Днепропетровске местные жители перекрыли одну из центральных улиц города. Причина акции — внеплановые отключения света», — сказано в публикации.

При этом издание показало соответствующие кадры. На них видно, что жители города встали вдоль пешеходного перехода. Перед ними образовалась очередь из машин.

Ранее сообщалось, что в Киеве зрители остались без света во время концерта певца Макса Барских.