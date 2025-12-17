Молодой тракторист разбился после работы в свердловском поле

Под Каменском-Уральским (Свердловская область) 15 декабря тракторист не рассчитал габариты и при развороте улетел в кювет. «Пахарь» перевернулся, а водитель застрял внутри и погиб. Об этом рассказали в эфире проекта «Патрульный участок».