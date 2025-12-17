Молодой тракторист разбился после работы в свердловском поле

Тракторист не смог выбраться из кабины.
Под Каменском-Уральским (Свердловская область) 15 декабря тракторист не рассчитал габариты и при развороте улетел в кювет. «Пахарь» перевернулся, а водитель застрял внутри и погиб. Об этом рассказали в эфире проекта «Патрульный участок».
«Водитель трактора “Т150К” при осуществлении разворота не учел габариты ТС и выехал за пределы проезжей части. В результате происшествия 23-летний водитель от полученных травм скончался на месте», — рассказали в ведомстве.
Перед тем, как выехать на дорогу молодой человек занимался уборкой зерна в поле. Был ли водитель пьян в момент ДТП определит судебно-медицинская экспертиза.