Молодой тракторист разбился после работы в свердловском поле

Под Каменском-Уральским (Свердловская область) 15 декабря тракторист не рассчитал габариты и при развороте улетел в кювет. «Пахарь» перевернулся, а водитель застрял внутри и погиб. Об этом рассказали в эфире проекта «Патрульный участок».

Тракторист не смог выбраться из кабины.

«Водитель трактора "Т150К" при осуществлении разворота не учел габариты ТС и выехал за пределы проезжей части. В результате происшествия 23-летний водитель от полученных травм скончался на месте», — рассказали в ведомстве.

«Водитель трактора “Т150К” при осуществлении разворота не учел габариты ТС и выехал за пределы проезжей части. В результате происшествия 23-летний водитель от полученных травм скончался на месте», — рассказали в ведомстве.

Перед тем, как выехать на дорогу молодой человек занимался уборкой зерна в поле. Был ли водитель пьян в момент ДТП определит судебно-медицинская экспертиза.