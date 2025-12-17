«Достал баллончик и прыснул мне в глаза»: раненный школьником в Одинцове охранник восстановил хронологию событий

В подмосковном Одинцове 16 декабря случилось ЧП. Подросток, вооруженный ножом, совершил нападение на Успенскую среднюю общеобразовательную школу. Охранник учебного заведения рассказал, как всё произошло. Об этом пишет MK.RU.
Охранник школы сообщил, что не мог остановить девятиклассника. По его воспоминаниям, парень с ножом шел по коридору, затем охранник крикнул ему, чтобы тот остановился. Когда мужчина обернулся, нападавший достал баллончик и прыснул ему в лицо. По мнению охранника, жертв было бы больше, если бы он не пошел за мальчиком.
«Ученики идут в общем потоке, мы же не проверяем на входе. Попробуйте проверить 700 человек. Это невозможно. Он просто в портфеле все это пронёс», — оповестил пострадавший от рук девятиклассника.
По словам соседей семьи подростка, для всех нападение на учебное учреждение было шоком. Они отметили, что мальчик рос в любви. Родители баловали его.