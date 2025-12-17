«Достал баллончик и прыснул мне в глаза»: раненный школьником в Одинцове охранник восстановил хронологию событий

Охранник школы сообщил, что не мог остановить девятиклассника. По его воспоминаниям, парень с ножом шел по коридору, затем охранник крикнул ему, чтобы тот остановился. Когда мужчина обернулся, нападавший достал баллончик и прыснул ему в лицо. По мнению охранника, жертв было бы больше, если бы он не пошел за мальчиком.