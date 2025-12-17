Над регионами России уничтожили 30 украинских БПЛА за три часа

«17 декабря текущего года в период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 17 БПЛА — над территорией Республики Крым и 13 БПЛА — над акваторией Черного моря», — сказали там.
