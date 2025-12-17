Ричмонд
Над регионами России уничтожили 30 украинских БПЛА за три часа

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Российские средства ПВО уничтожили за три часа над Крымом и Черным морем 30 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«17 декабря текущего года в период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 17 БПЛА — над территорией Республики Крым и 13 БПЛА — над акваторией Черного моря», — сказали там.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
