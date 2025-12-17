«Новости Live»: экс-генпрокурор Украины задержан

Покушение на убийство Карпенко произошло в августе 2003 года. Тогда четверо мужчин нанесли удары ножом в грудь и металлическим прутом по голове адвокату, он выжил. Исполнителям преступления дали от 6 до 12 лет тюрьмы. В 2005 году из-за этого покушения возбудили уголовное дело против Коломойского. Следствие рассматривало версию о заказе убийства Карпенко из-за его отказа выполнять указания Коломойского, требовавшего, чтобы в корпоративном споре вокруг предприятия «Днепроспецсталь» завод перешел под его контроль. Однако в том же году дело закрыли, а Коломойский на время выехал за границу.