За три часа над Крымом и Чёрным морем сбили 30 украинских БПЛА

Вечером 17 декабря российские силы ПВО уничтожили 30 украинских БПЛА над Крымом и Чёрным морем. Об этом сообщили в Минобороны России. Атаку отражали с 20:00 до 23:00 по московскому времени.

«17 декабря текущего года в период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — сообщили в министерстве.

17 дронов сбили над территорией Республики Крым. Ещё 13 — над акваторией Чёрного моря.

В этот же вечер ПВО и Черноморский флот отразили атаку на Севастополь. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил: в ходе отражения удара сбили 11 воздушных целей. По данным Спасательной службы Севастополя, в результате инцидента ни один объект в городе не пострадал.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

