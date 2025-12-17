За три часа над Крымом и Чёрным морем сбили 30 украинских БПЛА

«17 декабря текущего года в период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — сообщили в министерстве.
17 дронов сбили над территорией Республики Крым. Ещё 13 — над акваторией Чёрного моря.
В этот же вечер ПВО и Черноморский флот отразили атаку на Севастополь. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил: в ходе отражения удара сбили 11 воздушных целей. По данным Спасательной службы Севастополя, в результате инцидента ни один объект в городе не пострадал.
