Задержания по делу о мошенничестве застройщиков прошли в Ростовской области

В Ростовской области задержали подозреваемых в особо крупном мошенничестве при строительстве частных домов. Обман оказался массовым, обвинение предъявили по 287 эпизодам преступлений, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
— Завершено расследование мошенничества при строительстве индивидуальных жилых домов (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Двое обвиняемых задержаны, 18 декабря в Ленинском районном суде Ростова-на-Дону рассмотрят вопрос об избрании меры пресечения, — прокомментировали в полиции.
Параллельно полицейские ищут третьего подозреваемого, он скрывается.
По версии следствия, сообщники заключали с людьми договоры на строительство частных домов, получали деньги, но обещанное не выполняли.
Напомним, в июле 2025 года донской главк МВД сообщал о следствии в отношении троих лжестроителей, обманувших 135 человек на 500 млн рублей. Идет ли речь об одном и том же деле, пока неизвестно.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.