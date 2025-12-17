Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Задержания по делу о мошенничестве застройщиков прошли в Ростовской области

Забирали деньги, но дома не строили: на Дону задержали подозреваемых в особо крупном мошенничестве.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Ростовской области задержали подозреваемых в особо крупном мошенничестве при строительстве частных домов. Обман оказался массовым, обвинение предъявили по 287 эпизодам преступлений, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

— Завершено расследование мошенничества при строительстве индивидуальных жилых домов (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Двое обвиняемых задержаны, 18 декабря в Ленинском районном суде Ростова-на-Дону рассмотрят вопрос об избрании меры пресечения, — прокомментировали в полиции.

Параллельно полицейские ищут третьего подозреваемого, он скрывается.

По версии следствия, сообщники заключали с людьми договоры на строительство частных домов, получали деньги, но обещанное не выполняли.

Напомним, в июле 2025 года донской главк МВД сообщал о следствии в отношении троих лжестроителей, обманувших 135 человек на 500 млн рублей. Идет ли речь об одном и том же деле, пока неизвестно.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.