Средства ПВО за три часа уничтожили над Крымом и Черным морем 30 дронов ВСУ

Средства противовоздушной обороны за три часа сбили 30 беспилотников ВСУ над территорией РФ. Об этом в среду, 17 декабря, сообщило Министерство обороны России.
— В период с 20:00 до 23:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО были ликвидированы 30 украинских БПЛА: 17 дронов — над Крымом и 13 беспилотников — над акваторией Черного моря, — сказано в Telegram-канале ведомства.
В Воронежской области после падения обломков дронов загорелась линия электропередачи на одном из инфраструктурных объектов. Об этом 17 декабря сообщил губернатор Александр Гусев.
15 декабря удар дронов ВСУ вывел из строя водозабор и насосную станцию в Ростовской области. Без водоснабжения остались жители Каменска, Масловки и Погорелова.
Силы российской противовоздушной обороны за ночь на 17 декабря уничтожили 94 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины над территорией страны.