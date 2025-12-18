Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над Ростовом-на-Дону прогремела серия взрывов, в Батайске начался пожар

Серия взрывов прогремела над Ростовом-на-Дону. Как сообщает SHOT, в небе были яркие вспышки. Предварительно, ПВО работает по воздушным целям.

Источник: Life.ru

Со слов местных жителей, было слышно не менее пяти «протяжных и глухих» взрывов в северной и центральной части Ростова. Глава соседнего Батайска подтвердил «грохот» в городе. Сейчас информация уточняется у оперативных служб.

Напомним, прошлой ночью система ПВО уничтожила беспилотники в Новошахтинске, Шолоховском, Тарасовском, Матвеево-Курганском, Родионово-Несветайском, Константиновском и Тацинском районах Ростовской области. Никто из людей не пострадал.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.