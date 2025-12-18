Над Ростовом-на-Дону прогремела серия взрывов, в Батайске начался пожар

Со слов местных жителей, было слышно не менее пяти «протяжных и глухих» взрывов в северной и центральной части Ростова. Глава соседнего Батайска подтвердил «грохот» в городе. Сейчас информация уточняется у оперативных служб.
Напомним, прошлой ночью система ПВО уничтожила беспилотники в Новошахтинске, Шолоховском, Тарасовском, Матвеево-Курганском, Родионово-Несветайском, Константиновском и Тацинском районах Ростовской области. Никто из людей не пострадал.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.