Shot: Серия взрывов прогремела над Ростовом-на-Дону

Серия взрывов прозвучала над Ростовом-на-Дону, сообщается о пожаре в соседнем Батайске. В небе были видны яркие вспышки. Об этом в четверг, 18 декабря, написал Telegram-канал Shot.

— Местные жители рассказали, что было слышно не менее пяти «протяжных и глухих» взрывов в северной и центральной части Ростова. По словам очевидцев, в Батайске наблюдается пожар. В небе были видны яркие вспышки, — сказано в публикации.

Официальной информации о разрушениях и пострадавших не поступало. По предварительным данным, средства противовоздушной обороны работают по воздушным целям.

Средства противовоздушной обороны 17 декабря с 20:00 до 23:00 по московскому времени сбили 30 беспилотников ВСУ над территорией РФ. Об этом сообщило Министерство обороны России.

В Воронежской области после падения обломков дронов загорелась линия электропередачи на одном из инфраструктурных объектов. Об этом 17 декабря сообщил губернатор Александр Гусев.