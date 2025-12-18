«Известия»: страны ЕС активизировались, осознав завершение конфликта на Украине

В начале недели канцлер ФРГ Фридрих Мерц оценил шансы договориться об использовании российских активов как «50 на 50». В посольстве Германии в РФ рассказали, что Берлин ведет «интенсивные консультации» со всеми странами ЕС, стремясь в текущем году выработать единый подход, который будет опираться на нормы международного права и учитывать принцип иммунитета государств. При этом Бельгия, где размещена значительная часть российских средств, выражает сомнения из ‑за возможных юридических и финансовых рисков, а премьер-министр Венгрии Виктор Орбан накануне заявил, что вопрос конфискации активов снят с официальной повестки саммита.