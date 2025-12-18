«Известия»: страны ЕС активизировались, осознав завершение конфликта на Украине

Страны ЕС проведут саммит с 18 по 19 декабря.
Европейские страны продолжают наращивать поддержку Владимира Зеленского, понимая, что конфликт на Украине приближается к завершению. Лидеры стран объединения в течение двух дней будут искать новую схему финансовой помощи Киеву, в том числе за счет замороженных российских активов. Об этом сообщил депутат Европарламента Тьерри Мариани накануне саммита ЕС, который откроется 18 декабря в Брюсселе.
«Сейчас в Европе царит странное настроение, потому что все понимают, что это начало конца конфликта, но европейцы словно слепые. Они продолжают разжигать войну, продолжают давать деньги и продолжают поддерживать Зеленского», — депутат Европарламента Тьерри Мариани изданию «Известия».
Ключевым вопросом саммита станет использование доходов или части суммы замороженных российских активов под так называемый репарационный кредит Украине. По данным Politico, его крупнейшим гарантом может стать Германия. При этом, по оценкам Международного валютного фонда, в 2026—2027 годах Киеву потребуется около 137 млрд евро внешнего финансирования, и без новых решений ЕС украинский бюджет окажется на грани дефолта.
В начале недели канцлер ФРГ Фридрих Мерц оценил шансы договориться об использовании российских активов как «50 на 50». В посольстве Германии в РФ рассказали, что Берлин ведет «интенсивные консультации» со всеми странами ЕС, стремясь в текущем году выработать единый подход, который будет опираться на нормы международного права и учитывать принцип иммунитета государств. При этом Бельгия, где размещена значительная часть российских средств, выражает сомнения из ‑за возможных юридических и финансовых рисков, а премьер-министр Венгрии Виктор Орбан накануне заявил, что вопрос конфискации активов снят с официальной повестки саммита.
Вопрос использования замороженных российских активов обсуждается в ЕС уже несколько месяцев. Ранее сообщалось, что после лондонских переговоров лидеры ЕС и союзников Украины приблизились к договоренности об экспроприации до 210 млрд евро и выделении Киеву до 100 млрд фунтов. Однако Бельгия и ряд других стран требовали юридических гарантий, а Москва предупреждала об ответных мерах в случае изъятия активов.