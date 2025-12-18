Сотрудник ресторана около Красной площади рассек девушке голову крышкой рояля

По ее словам, в ресторане не было аптечки, рану ей предложили промыть водкой. В итоге пострадавшую увезли в больницу, где наложили швы. Девушка сообщила, что ресторан связался с ней только после того, как она подала заявление в полицию. Управляющий выразил сожаление и предложил комплимент от заведения и скидку.