Сотрудник ресторана около Красной площади рассек девушке голову крышкой рояля

Сотрудник ресторана возле Красной площади рассек девушке голову крышкой рояля. В качестве компенсации ей предложили комплимент и скидку. Об этом сообщил в четверг, 18 декабря, Telegram-канал «Осторожно, новости».
Пострадавшая рассказала, что вечером 13 декабря пришла в ресторан на Красной площади по предварительной брони. Ее посадили за столик около рояля, на котором играл пианист. Когда она читала меню, то почувствовала удар по голове. Оказалось, что музыкант открыл крышку рояля, подставка сломалась и отлетела девушке в голову.
— Я в шоковом состоянии ничего не понимаю, хватаюсь за голову и понимаю, что истекаю кровью, — рассказала москвичка.
По ее словам, в ресторане не было аптечки, рану ей предложили промыть водкой. В итоге пострадавшую увезли в больницу, где наложили швы. Девушка сообщила, что ресторан связался с ней только после того, как она подала заявление в полицию. Управляющий выразил сожаление и предложил комплимент от заведения и скидку.
Также в ресторане сказали, что рояль находился на безопасном расстоянии. При этом участковый посчитал это расстояние небезопасным и передал дело в Следственный комитет на проверку. Пострадавшая готовит досудебную жалобу с адвокатом, сказано в публикации.
