В Ростовской области из-за атаки ВСУ повреждены три дома

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Строящийся многоэтажный дом поврежден в Ростове-на-Дону в результате воздушной атаки ВСУ, в соседнем Батайске загорелись два частных дома, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Источник: © РИА Новости

«В результате воздушной атаки врага в Ростове и Батайске пострадала гражданская инфраструктура. В Ростове разрушения получила строящаяся многоэтажка в западном районе города. В Батайске загорелись два частных дома», — написал он в Telegram-канале.

На место ЧП выехали дежурно-спасательные службы, информация о пострадавших уточняется.

