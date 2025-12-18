В Ростовской области из-за атаки ВСУ повреждены три дома

«В результате воздушной атаки врага в Ростове и Батайске пострадала гражданская инфраструктура. В Ростове разрушения получила строящаяся многоэтажка в западном районе города. В Батайске загорелись два частных дома», — написал он в Telegram-канале.
На место ЧП выехали дежурно-спасательные службы, информация о пострадавших уточняется.
