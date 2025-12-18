В ХМАО вахтовик пойдет под суд за найденный в снегу телефон

Как оказалось, мужчина не стал искать владельца телефона, а вытащил из него сим-карту и спрятал в подъезде своего дома. Его поступок квалифицирован как кража и возбуждено уголовное дело. Нарушителю грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Потерянный телефон вернули владелице. Стоимость устройства составляет порядка 24 тысяч рублей.