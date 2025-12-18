Ричмонд
В ХМАО вахтовик пойдет под суд за найденный в снегу телефон

В Пыть-Яхе (ХМАО) вахтовик из Нефтеюганска, выходя из автобуса, нашел в снегу сотовый телефон. Мужчина решил не искать его владельца, а просто оставить находку себе. Теперь против него возбуждено уголовное дело и светит срок до пяти лет.

«42‑летний мужчина, проживающего в Нефтеюганске, работает в Пыть‑Яхе вахтовым методом. Он отправился на работу на маршрутном такси. Выйдя на нужной остановке, мужчина заметил сотовый телефон, лежащий в снегу. Он подобрал устройство и положил в карман куртки», — сообщается в telegram-канале окружного Управления МВД.

Как оказалось, мужчина не стал искать владельца телефона, а вытащил из него сим-карту и спрятал в подъезде своего дома. Его поступок квалифицирован как кража и возбуждено уголовное дело. Нарушителю грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Потерянный телефон вернули владелице. Стоимость устройства составляет порядка 24 тысяч рублей.