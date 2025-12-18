Многоэтажка и два частных дома повреждены в Ростове и Батайске из-за атаки ВСУ

В Ростове-на-Дону и Батайске повреждена инфраструктура из-за воздушной атаки ВСУ. Об этом в четверг, 18 декабря, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
— В результате воздушной атаки врага в Ростове и Батайске пострадала гражданская инфраструктура. В Ростове разрушения получил строящийся многоэтажный дом в западном районе города. В Батайске загорелись два частных дома, — написал он в Telegram-канале.
В настоящее время на место происшествия выехали дежурно-спасательные службы, добавил глава области.
До этого сообщалось, что серия взрывов прозвучала над Ростовом-на-Дону, пожар начался в соседнем Батайске. В небе были видны яркие вспышки. Об этом написал Telegram-канал Shot.
Средства противовоздушной обороны 17 декабря с 20:00 до 23:00 по московскому времени сбили 30 беспилотников ВСУ над территорией РФ. Об этом сообщило Министерство обороны России.
В Воронежской области после падения обломков БПЛА загорелась линия электропередачи на одном из инфраструктурных объектов. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.