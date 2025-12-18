БПЛА ударили в строящуюся высотку в Ростове и два частных дома в Батайске

«В Ростове разрушения получила строящаяся многоэтажка в западном районе города. В Батайске загорелись два частных дома», — сообщил губернатор.
На место сразу выехали дежурные спасательные службы. Данные о пострадавших уточняют. По данным SHOT, в многоэтажке повреждены несколько квартир, фасад и выбиты стёкла в квартирах нескольких этажей. В одном из атакованных домов в Батайске находилась семья с ребёнком, точной информации об их состоянии пока нет.
Накануне вечером российские силы ПВО сбили 30 украинских БПЛА над Крымом и Чёрным морем. Об этом сообщили в Минобороны России. Атаку отражали с 20:00 до 23:00 по московскому времени.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.