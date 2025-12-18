В Ростове-на-Дону после атаки ВСУ повреждено судно

Ранее он сообщал, что строящийся многоэтажный дом поврежден в Ростове-на-Дону в результате воздушной атаки ВСУ, в соседнем Батайске загорелись два частных дома.
«В порту Ростова повреждено судно, по предварительным данным, среди экипажа есть жертвы», — написал Слюсарь в Telegram-канале.
