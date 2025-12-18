Ричмонд
В Ростове-на-Дону после атаки ВСУ повреждено судно

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Судно повреждено в порту Ростова-на-Дону после атаки ВСУ, предварительно, среди экипажа есть жертвы, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Источник: © РИА Новости

Ранее он сообщал, что строящийся многоэтажный дом поврежден в Ростове-на-Дону в результате воздушной атаки ВСУ, в соседнем Батайске загорелись два частных дома.

«В порту Ростова повреждено судно, по предварительным данным, среди экипажа есть жертвы», — написал Слюсарь в Telegram-канале.

Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
