Судно повреждено в результате атаки ВСУ по Ростову-на-Дону, есть жертвы среди экипажа

Также глава региона отметил, что в Батайске, где пострадали два частных дома, медицинская помощь понадобилась четверым жителям. А в разрушенной строящейся многоэтажке в Ростове пострадало два корпуса. На уровне пятого этажа есть разрушения и задымление.
Напомним, разрушения в Ростове-на-Дону и Батайске были зафиксированы в результате воздушной атаки ВСУ. На места происшествий сразу выехали дежурные спасательные службы.
