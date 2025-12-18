Ричмонд
Судно повреждено в результате атаки ВСУ по Ростову-на-Дону, есть жертвы среди экипажа

В порту Ростова-на-Дону повреждено судно после атаки беспилотников, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. По предварительным данным, среди экипажа есть жертвы, но эту информацию сейчас уточняют.

Источник: Life.ru

Также глава региона отметил, что в Батайске, где пострадали два частных дома, медицинская помощь понадобилась четверым жителям. А в разрушенной строящейся многоэтажке в Ростове пострадало два корпуса. На уровне пятого этажа есть разрушения и задымление.

Напомним, разрушения в Ростове-на-Дону и Батайске были зафиксированы в результате воздушной атаки ВСУ. На места происшествий сразу выехали дежурные спасательные службы.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

