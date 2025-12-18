Ричмонд
В результате атаки БПЛА ВСУ повреждено судно, есть жертвы

В порту Ростова-на-Дону в результате атаки вооружённых сил Украины повреждено судно, и, по предварительной информации, среди членов экипажа имеются погибшие.

В порту Ростова-на-Дону в результате атаки вооружённых сил Украины повреждено судно, и, по предварительной информации, среди членов экипажа имеются погибшие. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своём Telegram-канале.

Ранее глава региона информировал о повреждении строящегося многоэтажного дома в Ростове-на-Дону в ходе воздушной атаки, а также о возгорании двух частных домов в соседнем Батайске.

«В порту Ростова повреждено судно, по предварительным данным, среди экипажа есть жертвы», — написал Слюсарь.

Ранее сообщалось, что ПВО России за три часа сбили 30 украинских БПЛА, половину — над морем.

