Четыре человека пострадали в Батайске после атаки БПЛА

Губернатор сообщил о пострадавших в Батайске, предварительно, есть жертвы в Ростове.

В Батайске после атаки БПЛА пострадали четыре человека. Об этом в ночь на 18 декабря в своем телеграм-канале сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

— В Батайске медицинская помощь понадобилась четверым жителям, — проинформировал Юрий Слюсарь.

Напомним, ранее стало известно, что во время воздушной атаки в Батайске загорелись два частных дома. Поступила информация о частичном отключении электричества на некоторых улицах города.

Добавим, атака БПЛА коснулась также Ростова-на-Дону. В порту донской столицы оказалось повреждено судно, предварительно, среди экипажа есть жертвы. Также пострадали два корпуса многоэтажки-новостройки. Разрушения и задымление зафиксировали на уровне пятого этажа. Информация уточняется.

