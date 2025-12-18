Ричмонд
После атаки БПЛА в Ростове повреждено судно в порту, могут быть жертвы

Юрий Слюсарь сообщил предварительные данные о жертвах атаки БПЛА на Ростов в ночь на 18 декабря.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на четверг, 18 декабря, при атаке БПЛА на Ростов и Батайск появилась информация о жертвах и пострадавших. Об этом сообщил губернатор Донского региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале в 1:31.

— В порту Ростова повреждено судно. По предварительным данным, среди экипажа есть жертвы. Информация уточняется, — рассказал глава региона.

По уточненным данным, в Ростове также пострадали два корпуса строящихся многоэтажных домов — новостроек в Западном жилом массиве.

— Разрушения и задымление зафиксированы на уровне пятого этажа. Информация о пострадавших уточняется.

В Батайске загорелись два частных дома.

— На место выехали дежурно-спасательные службы. Медицинская помощь понадобилась четверым жителям.

Кроме того, значительная часть Батайска осталась без электроснабжения. Как сообщило АО «Донэнерго», причиной стало внезапное технологическое нарушение в работе сетевого оборудования.

По данным компании, отключение затронуло 28 улиц в разных частях города.

— Ориентировочно электроснабжение должно быть восстановлено в течение трех часов", — заявили в ресурсоснабжающей компании, комментируя инцидент.

Энергетики в срочном порядке выехали на место для ликвидации аварии и выяснения точных причин произошедшего.

