Четыре человека ранены в Батайске в результате атаки ВСУ

По словам очевидцев, это семья с ребёнком, которые проживали в одном из повреждённых частных домов в Батайске. Их увезли на скорой.
Также повреждения получила многоэтажка в Ростове-на-Дону и судно в порту города. По словам губернатора, есть жертвы среди экипажа, по ним информация уточняется.
