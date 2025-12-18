Ричмонд
Четыре человека ранены в Батайске в результате атаки ВСУ

Четыре человека ранены в результате атаки ВСУ на Ростовскую область. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По словам очевидцев, это семья с ребёнком, которые проживали в одном из повреждённых частных домов в Батайске. Их увезли на скорой.

Также повреждения получила многоэтажка в Ростове-на-Дону и судно в порту города. По словам губернатора, есть жертвы среди экипажа, по ним информация уточняется.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
