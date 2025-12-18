Глава Батайска Валентин Кукин выехал на место происшествия после атаки БПЛА

Глава Батайска Валентин Кукин выехал на место пожара, вспыхнувшего после атаки БПЛА. Напомним, в результате налета ВСУ пострадали четыре человека.
По словам главы города, после ликвидации возгорания специалисты обследуют здания и прилегающую территорию, тогда же оценят ущерб и примут решения по дальнейшим мерам безопасности и помощи людям.
На данный момент на месте происшествия работают оперативные службы, ведется тушение. Валентин Кукин попросил батайчан не подходить к месту ЧП.
Добавим, атака БПЛА коснулась также Ростова-на-Дону. В порту донской столицы оказалось повреждено судно, предварительно, среди экипажа есть жертвы. Кроме того, пострадали два корпуса многоэтажки-новостройки. Разрушения и задымление зафиксировали на уровне пятого этажа. Информация уточняется.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.