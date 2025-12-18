Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Ростова-на-Дону: над Западным жилым массивом отражена атака БПЛА

После атаки БПЛА в Западном жилом массиве Ростова работают оперативные службы.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на четверг, 18 декабря, над Западным жилым массивом Ростова-на-Дону была отражена атака БПЛА. Об этом в своем телеграм-канале в 1:45 сообщил глава Донской столицы Александр Скрябин.

— В настоящее время на местах падения аппаратов работают оперативные службы. Информация о пострадавших и иных последствиях на земле уточняется, — проинформировал мэр.

Добавим, ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о двух пострадавших от атаки беспилотников строящихся зданий на Западном. Кроме того, дроны долетели и до Батайске: в городе загорелись два частных дома, а 28 улиц остались без света.

К сожалению, не обошлось без жертв и пострадавших.

— В порту Ростова повреждено судно, по предварительным данным среди экипажа есть жертвы. Информация уточняется. В Батайске медицинская помощь понадобилась четверым жителям, — рассказал Юрий Слюсарь.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Читайте также.

После атаки БПЛА в Ростове повреждено судно в порту, есть жертвы среди экипажа.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше