Глава Ростова-на-Дону: над Западным жилым массивом отражена атака БПЛА

В ночь на четверг, 18 декабря, над Западным жилым массивом Ростова-на-Дону была отражена атака БПЛА. Об этом в своем телеграм-канале в 1:45 сообщил глава Донской столицы Александр Скрябин.
— В настоящее время на местах падения аппаратов работают оперативные службы. Информация о пострадавших и иных последствиях на земле уточняется, — проинформировал мэр.
Добавим, ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о двух пострадавших от атаки беспилотников строящихся зданий на Западном. Кроме того, дроны долетели и до Батайске: в городе загорелись два частных дома, а 28 улиц остались без света.
К сожалению, не обошлось без жертв и пострадавших.
— В порту Ростова повреждено судно, по предварительным данным среди экипажа есть жертвы. Информация уточняется. В Батайске медицинская помощь понадобилась четверым жителям, — рассказал Юрий Слюсарь.
