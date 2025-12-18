Судно повреждено в Ростове-на-Дону после атаки ВСУ, есть жертвы

Судно повреждено в порту Ростова-на-Дону после атаки Вооруженных сил Украины. По предварительным данным, среди экипажа имеются жертвы. Об этом в четверг, 18 декабря, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
— В порту Ростова повреждено судно. По предварительным данным, среди экипажа есть жертвы, — написал он в Telegram-канале.
Также глава области сообщил, что в Батайске медпомощь понадобилась четверым жителям.
Юрий Слюсарь ранее написал, что в Ростове-на-Дону и Батайске повреждена инфраструктура из-за воздушной атаки ВСУ. По его словам, в Ростове разрушения получил строящийся многоэтажный дом в западном районе города. В Батайске загорелись два частных дома.
До этого сообщалось, что серия взрывов прозвучала над Ростовом-на-Дону, пожар начался в соседнем Батайске. В небе были видны яркие вспышки. Об этом написал Telegram-канал Shot.
Средства противовоздушной обороны 17 декабря с 20:00 до 23:00 по московскому времени сбили 30 беспилотников ВСУ над территорией РФ. Об этом сообщило Министерство обороны России.