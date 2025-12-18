Ричмонд
Прокуратура Ростовской области взяла на контроль помощь пострадавшим от атаки БПЛА

К месту падения обломков БПЛА в Ростове и Батайске выехали городские прокуроры.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Ростовской области проконтролирует соблюдение прав пострадавших при атаке БПЛА в ночь на 18 декабря. Об этом сообщили в ведомстве в 1:51.

Надзорное ведомство взяло на особый контроль ситуацию после атаки беспилотников.

— Основная задача — обеспечить полное соблюдение прав граждан, пострадавших в результате инцидента, — заявили в пресс-службе. — Прокуратура организовала оперативное взаимодействие со всеми экстренными службами. Это необходимо для того, чтобы пострадавшим своевременно была оказана необходимая медицинская и другая помощь.

Личный контроль на местах происшествий осуществляют прокуроры районов. В Ростове-на-Дону ситуацию курирует прокурор Советского района Андрей Шамра. В городе Батайске работу координирует прокурор Роман Антошин.

Их задача — следить за ходом всех мероприятий по ликвидации последствий атаки и оказанию поддержки жителям. Прокуроры будут контролировать каждый этап помощи.

