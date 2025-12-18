В Москве завели дело после смерти младенца при домашних родах в бассейне

Уголовное дело возбудили в столице из-за гибели новорожденного, роды которого в квартире принимала женщина без медобразования. Об этом в среду, 17 декабря, сообщили в пресс-службе СК РФ.
— Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 235 УК России «Незаконное осуществление медицинской деятельности» и пунктом «в» части 2 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — сказано в Telegram-канале ведомства.
По данным следствия, 60-летняя женщина, не являясь медицинским работником, не имея высшего медобразования и квалификации по направлению подготовки «Акушерство и гинекология», заверила москвичку, что владеет навыками родовспоможения и согласилась принять роды.
13 декабря она приехала к роженице в квартиру на улице Полины Осипенко, а 14 декабря приняла у нее роды. Но через некоторое время состояние ребенка резко ухудшилось, и, несмотря на оказание помощи медиками скорой, младенец умер.
— Следователи столичного СК фигурантку задержали. В ближайшее время ей предъявят обвинение, — заключили в СК.
Семья блогера-миллионника Аиши, ребенок которой скончался после родов в домашнем бассейне, 14 декабря прокомментировала произошедшее. На связь вышла сестра Аиши София.