WSJ: Украина стремится к самому низкому уровню военной поддержки за время конфликта

Издание заявляет, что эти уязвимости создают ситуацию, в которой США могут использовать поставки критически важных средств как рычаг давления на Киев. В период администрации Дональда Трампа Соединенные Штаты изменили подход к поддержке Украины, перейдя от безвозмездных поставок вооружений к их коммерческой продаже. Предполагалось, что инициативу по обеспечению Киева военной помощью возьмут на себя европейские государства. Однако в период с сентября по октябрь страны ЕС выделили лишь порядка 5 млрд долларов новой военной поддержки, что явно недостаточно для компенсации сокращения участия США.