У ВСУ недостаточно солдат и проблемы с материально-техническим обеспечением.
Неудачи ВСУ на поле боя вызваны недостаточным количеством призывников, проблемами с материально-техническим обеспечением и ростом профессионализма российской армии в сфере применения беспилотников. Об этом сообщает издание The Economist.
«Существует три причины возникновения у ВСУ проблемы на поле боя. Речь идет о проблемах с призывом и материально-техническим обеспечением, а также растущая компетентность России в области применения дронов», — говорится в статье.
Отмечается, что и против ВСУ играет местность, на которой ведутся боевые действия. Так на Покровском направлении у Украины продолжительное время наблюдаются проблемы с координацией войск.