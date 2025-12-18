RT снял на видео родителей подростка, который убил ребенка в школе в Горках-2

Родители ученика девятого класса, который устроил нападение на детей в школе в подмосковном поселке Горки-2, попали на видео. Ролик с ними снял журналист телеканала RT.
На представленных кадрах видно, как супруги быстро идут к лифту. Корреспондент пытается выяснить у них, как себя проявлял их сын. Но ни мужчина, ни женщина не вступают в диалог.
До того как двери лифта открылись, мать подростка сказала: «Комментарии не даем, на вопросы не отвечаем».
Школьник с ножом ворвался в школу утром 16 декабря. Он ранил несколько человек, в том числе и охранника. Один из учеников скончался. Спустя время подростка задержали силовики. Им оказался девятиклассник Тимофей К. О нем известно, что он любил играть в компьютерные игры, увлекался оружием и военной тематикой.
Родители мальчика заявили, что их сын вел себя нормально. Что известно о происшествии — в материале «Вечерней Москвы».