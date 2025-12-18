RT снял на видео родителей подростка, который убил ребенка в школе в Горках-2

Школьник с ножом ворвался в школу утром 16 декабря. Он ранил несколько человек, в том числе и охранника. Один из учеников скончался. Спустя время подростка задержали силовики. Им оказался девятиклассник Тимофей К. О нем известно, что он любил играть в компьютерные игры, увлекался оружием и военной тематикой.