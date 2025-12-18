Ричмонд
Самолет Фицо был серьезно поврежден в аэропорту Брюсселя

БРАТИСЛАВА, 18 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, прибывший в Бельгию 17 декабря для участия в саммите ЕС, сообщил об инциденте в аэропорту Брюсселя, в результате которого самолет делегации пришел в неисправность.

Источник: AP 2024

«Сложный саммит в Брюсселе начался не очень хорошо. В аэропорту машина с лестницей сломала наш самолет, так что он не может летать, и мы вынуждены оставить его здесь», — написал Фицо в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Он добавил, что поддерживает президента Сербии Александара Вучича, который «намеренно не присутствовал на этом саммите, чтобы выразить протест против несправедливого отношения к Сербии со стороны институтов ЕС».

«Двойные стандарты — характерная черта европейской политики. С одной стороны, большие шишки подталкивают Украину ко вступлению в ЕС, хотя она совершенно не готова, а с другой стороны, они препятствуют вступлению Сербии в союз, потому что она слишком гордая, уверенная в себе и суверенная», — отметил Фицо.

Ранее Вучич объявил, что не поедет на саммит в Брюссель. По его словам, там всем балканским странам «будут задавать вопрос, на чьей стороне они будут в случае конфликта России и Евросоюза». Он подчеркнул, что Сербия намерена оставаться «на сербской стороне». Вучич отметил, что Сербия отказалась от участия в этом саммите впервые за 14 лет. После начала специальной военной операции Вучич в обращении к нации по итогам заседания Совета национальной безопасности Сербии сообщил, что Белград поддерживает территориальную целостность Украины, но не будет вводить санкции против РФ. Вучич отметил, что Сербия считает Россию и Украину братскими государствами и сожалеет о том, что происходит на востоке Европы. Президент Сербии также сообщил о готовности оказывать гуманитарную помощь Киеву.

Роберт Фицо: биография словацкого политика и премьер-министра
Роберт Фицо — политик, который уже в четвертый раз возглавляет правительство Словакии. Известен тем, что прекратил военную помощь Украине, критиковал санкции в отношении Росиии и позицию стран Запада по конфликту на Украине. Подробно о его биографии — в нашем материале.
