Самолет Фицо был серьезно поврежден в аэропорту Брюсселя

Ранее Вучич объявил, что не поедет на саммит в Брюссель. По его словам, там всем балканским странам «будут задавать вопрос, на чьей стороне они будут в случае конфликта России и Евросоюза». Он подчеркнул, что Сербия намерена оставаться «на сербской стороне». Вучич отметил, что Сербия отказалась от участия в этом саммите впервые за 14 лет. После начала специальной военной операции Вучич в обращении к нации по итогам заседания Совета национальной безопасности Сербии сообщил, что Белград поддерживает территориальную целостность Украины, но не будет вводить санкции против РФ. Вучич отметил, что Сербия считает Россию и Украину братскими государствами и сожалеет о том, что происходит на востоке Европы. Президент Сербии также сообщил о готовности оказывать гуманитарную помощь Киеву.