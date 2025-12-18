Тюменец зарубил приятеля топором за отказ пойти за выпивкой

Селянин нанес не менее трех ударов топором своему гостю.
В Ярковском районе 15 декабря двое мужчин устроили застолье и в какой-то момент у них закончился алкоголь. Один предложил сходить в магазин за добавкой, а второй — отказался. Между ними завязалась драка, один из приятелей схватился за топор и ударил собутыльника по голове.
«В вечернее время 15 декабря 2025 года в частном доме, расположенном в деревне Петропавловка, 62-летний обвиняемый распивал спиртное со своим знакомым. Когда алкоголь закончился, хозяин жилища предложил гостю сходить в магазин за добавкой, но получил отказ. В результате внезапно возникших личных неприязненных отношений фигурант взял топор и нанес обухом не менее трех ударов по голове потерпевшему», — сообщается в telegram-канале регионального Управления СК РФ.
От полученных травм мужчина погиб. Нападавший задержан, ему предъявлено обвинение. В ближайшее время в суде будет приниматься решение о заключении подозреваемого под стражу.