Тюменец зарубил приятеля топором за отказ пойти за выпивкой

В Ярковском районе 15 декабря двое мужчин устроили застолье и в какой-то момент у них закончился алкоголь. Один предложил сходить в магазин за добавкой, а второй — отказался. Между ними завязалась драка, один из приятелей схватился за топор и ударил собутыльника по голове.