Shot: Взрывы были слышны в пригороде Смоленска

Взрывы были слышны в пригороде Смоленска. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны уничтожали украинские беспилотники. Об этом в четверг, 18 декабря, сообщил Telegram-канал Shot.
— Жители города рассказали, что было слышно три-четыре взрыва на юге и юго-востоке Смоленска. Громкие звуки были слышны в 02:30. Предварительно, силы ПВО сбили дроны ВСУ на подлете к городу, — говорится в публикации.
В данный момент официальной информации не поступало.
Судно повреждено в порту Ростова-на-Дону после атаки Вооруженных сил Украины. По предварительным данным, среди экипажа имеются жертвы. Об этом 18 декабря сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Ранее он написал, что в Ростове-на-Дону и Батайске повреждена инфраструктура из-за воздушной атаки ВСУ. По его словам, в Ростове разрушения получил строящийся многоэтажный дом в западном районе города. В Батайске загорелись два частных дома.
До этого сообщалось, что серия взрывов прозвучала над Ростовом-на-Дону, пожар начался в соседнем Батайске. В небе были видны яркие вспышки. Об этом написал Telegram-канал Shot.