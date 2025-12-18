Shot: Взрывы были слышны в пригороде Смоленска

Ранее он написал, что в Ростове-на-Дону и Батайске повреждена инфраструктура из-за воздушной атаки ВСУ. По его словам, в Ростове разрушения получил строящийся многоэтажный дом в западном районе города. В Батайске загорелись два частных дома.